AA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerinde uygulanacak artış oranına ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, Ankara’da Gölbaşı Gerder Sosyal Konut Projesi Kura Çekim Töreni’nde yaptığı açıklamada “TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. ‘Vatandaş nasıl ödeyecek, TOKİ her yıl çok yüksek oranlarda zam yapacak’ diye tezvirat yapanlar vardı. Biz sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz, kolluyoruz.” dedi.

TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26.4 olmuştu.

Bakan Kurum, “Yeni Evim” kampanyasına ilişkin bir uyarıda bulunarak “Hiçbir şekilde bu süreçte fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz. Fiyat artışı yapanları kampanyaya dâhil etmeyeceğiz. Ve burada asıl olan orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarıdır. Bunu da titizlikle takip edeceğiz. Her türlü yaptırımı yapacağımızı da buradan, Gölbaşı’ndan ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.