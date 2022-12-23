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Son dakika haberi Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 150 bin kurumda hayata geçirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 5 yılda 150 bin kurumda hayata geçirildiğini ve 62.2 milyar TL kazanç sağladığını söyledi. Üçüncüsü düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi öncesinde Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Kurum, 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranının yüzde 27.2'ye çıkarıldığına dikkat çekti. Kurum, orta gelirli vatandaşlar için planlanan konut projesinde ilk evini alacaklara ayrıcalıklar sunulacağını söyledi. Kurum ''Düşük faizler olacak. Orta gelirli ve ilk evini alacak vatandaşlarımız için bir kura sistemi de geliştireceğiz ve bu şekilde ev sahibi olabilecekler. 15 yıla kadar vade olacak. Faiz oranlarında da değişiklikler olacak'' dedi

Giriş: 23.12.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 150 bin kurumda hayata geçirildi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık'ta bugün 3. zirve gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum zirve öncesi Habertürk TV'de soruları yanıtladı.

2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin ülke ekonomisine her geçen gün katkı sağladığına dikkat çeken Kurum, 5 yıllık süreçte ekonomik olarak 62.2 milyar TL kazanç sağlandığını aktardı. Sıfır Atık Projesi'nin 150 bin kurumda hayata geçirildiğini belirten Kurum, elektrikten 530 Kw/s tasarruf edildiğini kaydeden Kurum, 3.9 milyon ton sera gazı salımının engellendiğini söyledi.

'GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 27'YE ÇIKARILDI'

Kurum ''Yapılan çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye çıkarıldı. Hedef 2023 yılında bu oranı önce yüzde 35'e, 2035 yılında ise 60'a çıkarmak. Proje bugün yerelden tüm dünyaya yayılmış durumda. Bugün 150 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulanıyor. Atıklarının yüzde 27'sini dönüştüren bir ülkeyiz. Son 10 dakikada dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. Dünyada son 10 dakikada 25 bin ton gıda çöpe atıldı. Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu'' dedi.

'ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNDE KURA SİSTEMİ OLACAK'

Kurum, orta gelirli vatandaşlar için planlanan konut projesiyle ilgili de şunları kaydetti: ''İlk evini alacak kardeşlerimize ayrıcalıklar sunacağız. Düşük faizler olacak. Orta gelirli ve ilk evini alacak vatandaşlarımız için bir kura sistemi de geliştireceğiz ve bu şekilde ev sahibi olabilecekler. 15 yıla kadar vade olacak. Faiz oranlarında da değişiklikler olacak. İlk evini alacak vatandaşlarımıza ayrıcalıklar olacak. Aslolan burada orta gelire erişmek.''

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