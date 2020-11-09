İzmir'deki ağır hasarlı bina sayısı açıklandı

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'i vuran depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kentte bugün itibarıyla 90 bin 813 binada hasar tespiti yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır."

Bakam Kurum ayrıca, "Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız" ifadelerini de kullandı.