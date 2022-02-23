Bakan Kurum'dan müsilaj değerlendirmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ni etkileyen müsilajla ilgili açıklamalarında bulundu.

Bakan Kurum, "Marmara Denizinin yüzeyinde de derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi.

Kurum ayrıca, "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" ifadelerini de kullandı.