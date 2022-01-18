Bakan Koca yüzde 8'lik kesime seslendi: Bekliyoruz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranının yüzde 8’den bile az olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz" dedi.