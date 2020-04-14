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Bakan Fahrettin Koca: Risk altındayız, maske kullanmak zorundayız. Ama risk artık yaygın. Dışarı çıkarken siz de maske kullanmalısınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz.