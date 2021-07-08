Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.

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