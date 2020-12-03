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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında sağlık çalışanlarına ithafen bir video paylaşarak, "Beyaz tulumlarınızdan dolayı yüzlerinizi göremesek de o kocaman yüreklerinizi milletçe görüyor ve biliyoruz. Minnettarız..." dedi.