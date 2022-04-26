Bakan Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli!" dedi.