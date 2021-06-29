Her 4 kişiden birinin aşısı tamam!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" açıklamasında bulundu.

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