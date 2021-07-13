Bakan Koca müjdeyi verdi! 59 milyon dozu geçtik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısında 59 milyon dozu geçtiğimizi duyurdu. Bakan Koca, "59 Milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.