Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Bakan Koca, "16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir" açıklamasında bulundu.