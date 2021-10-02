Bakan Koca duyurdu: Avrupa’da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamaya yönelik açıklama geldi. Bakan Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık! Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa’da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var" dedi.