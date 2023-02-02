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Haberler Sağlık

Son dakika haberi Bakan Koca'dan Strep A uyarısı!

Bakan Koca, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun" uyarısında bulundu

Giriş: 02.02.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Bakan Koca'dan Strep A uyarısı!
Bakan Koca'dan Strep A uyarısı!
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Strep A uyarısı yaptı.

Bakan Koca, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun. İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir" dedi.

"ÜLKEMİZDE DE AZ SAYIDA VAKA BİLDİRİLMİŞTİR"

Bakan Koca, "Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu beta-hemolitik streptokok vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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