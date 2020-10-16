Son dakika! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! İstanbul ve Bursa illerinde artış eğilimi var - Haberler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Bakan Koca, "Son 1 haftada koronavirüs vakaları arttı. Başta İstanbul ve Bursa illerinde artış eğilimi var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi" diye konuştu.

Koca, "Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk" dedi.

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