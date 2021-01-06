Bakan Koca'dan SMA açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir" açıklamasında bulundu.