Bakan Koca'dan önemli Omicron uyarısı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron varyantı uyarısı geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.