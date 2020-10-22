Bakan Koca duyurdu! Alarm veren İstanbul için yeni tedbirler yolda

Bakan Koca paylaşımında, "İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

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