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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." açıklamasını yaptı.

Koca yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DÜZENLİ TARAMALAR YAPILIYOR"

Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere’den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

15 KİŞİDE MUTASYONLU VİRÜS TESPİTİ

İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir.

"KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

"İNGİLTERE'DEN YURDA GİRİŞLER DURDURULDU"

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere’den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.