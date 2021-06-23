Bakan Koca'dan aşı uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

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