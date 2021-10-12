Bakan Koca: Oranlar yükseliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!" dedi.