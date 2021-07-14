Bakan Koca: Bağışıklığa çok daha yakınız

Son dakika! Bakan Koca: Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız - Haberler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "60 Milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.