Bakan Koca: Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir

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Bursa'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğini belirterek, "Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

"ARTIK AŞIMIZ DA İLACIMIZ DA VAR"

Bakan Koca, "Dünya gündemini iki yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız da ilacımız da var" dedi.

"BİLİM KURULUNUN EN ÖNEMLİ TOPLANTILARINDAN BİRİ"

Vaka sayısının dün itibariyle 3 bin 200'e kadar düştüğünü kaydeden Bakan Koca, "Hastanelerimizde yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Covid servislerimiz peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak olan bilim kurulumuzda salgında gelinen noktayı ve mecbur tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" diye konuştu.