Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

İŞTE BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 9 İL

Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" dedi.