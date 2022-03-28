Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihli haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca, "12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu.