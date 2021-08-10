2 doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" dedi.