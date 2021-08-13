Bakan Koca duyurdu: Yüzde 70’i geçti

Son dakika! Bakan Koca açıkladı! En az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti - Haberler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti" dedi.

"AİLE HEKİMLERİMİZİ POZİTİF PERFORMANSLA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aşılama programının başarıyla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Koca, "Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.