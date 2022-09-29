Bakan Kasapoğlu'ndan 'beslenme desteği' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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