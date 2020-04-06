Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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