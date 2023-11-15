Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan ile görüşme olumlu geçti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile devam F-16 alımı sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Güler, "F-16 konusunda süreç devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz." dedi.

Yunanistan ile görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Bakan Güler, "Görüşmeler olumlu geçti, böyle de devam eder. Biz de bu görüşmelerin karşılığında Yunanistan'a gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Sonraki görüşmelerin tarihinin belli olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, "Tarih belli değil, Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından güven artırıcı toplantının olacağını düşünüyoruz" dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.