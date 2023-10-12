Son dakika haberi Bakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor
Dışişleri Bakan Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek.
Giriş: 12.10.2023 - 21:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetiyle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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