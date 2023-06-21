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Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Londra'da bir araya geldi.

Giriş: 21.06.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü
HABERTURK.COM

Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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