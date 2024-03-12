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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile telefonda görüştü, Gazze'deki son durum ve ateşkes girişimleri ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:12
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        Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.

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