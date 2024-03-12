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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.