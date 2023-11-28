Bakan Fidan BM oturumuna katılacak

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Bakan Fidan, ziyareti sırasında İİT ve Arap Ligi tarafından Gazze için görevlendirilen heyetin diğer üyeleriyle birlikte bir dizi temasta bulunacak...

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, Gazze’deki son gelişmelerin ele alınacağı, 29 Kasım 2023 tarihli BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak üzere New York’u ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle, 11 Kasım 2023 tarihli İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların takibi amacıyla oluşturulan grubun diğer üyeleriyle birlikte bir dizi temasta da bulunacaktır” denildi.