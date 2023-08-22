Son dakika haberi Bakan Fidan: BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz
Bakan Fidan, KKTC'de BM ile yol gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, "Bu olayla BM'nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz" dedi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de BM ile yol gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Fidan açıklamasında, "KKTC'yi her alanda sonuna kadar desteklemekteyiz. Kıbrıs Türkleri'nin haklı mücadelesini, dünya çapında tanınması için var gücümüz ile çalışmaktayız. BM, adadaki bazı uygulamalarıyla kuruluş ruhu ile uyuşmadığını göstermiş oldu. BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.