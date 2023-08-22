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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de BM ile yol gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fidan açıklamasında, "KKTC'yi her alanda sonuna kadar desteklemekteyiz. Kıbrıs Türkleri'nin haklı mücadelesini, dünya çapında tanınması için var gücümüz ile çalışmaktayız. BM, adadaki bazı uygulamalarıyla kuruluş ruhu ile uyuşmadığını göstermiş oldu. BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.