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        Haberler Dünya Bakan Fidan: 170 vatandaşımızın Gazze’den çıkışı sağlandı

        Bakan Fidan: 170 vatandaşımızın Gazze’den çıkışı sağlandı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Hamas'ı yok etmek adına Gazze'nin topyekün hedef alınmasına, okulların camilerin bombalanmasına sessiz kalmayacağız" dedi. Bakan Fidan "Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:30
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        Fidan: 170 vatandaşımızın Gazze'den çıkışı sağlandı
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan Bakan Fidan "Hamas'ı yok etmek adına Gazze'nin topyekün hedef alınmasına, okulların camilerin bombalanmasına sessiz kalmayacağız" derken "Filistin halkına desteğimizi geçmişte oldu gibi gelecekte de en güçlü şekilde sürdüreceğiz" diye ekledi.

        Bakan Fidan ayrıca "İki devletli çözüm doğrultusunda kalıcı barış için girişimlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.

        Bakan Fidan konuşmasında Gazze'den çıkarılan Türk vatandaşlarına ilişkin olarak "Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze’den çıkışı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

        Suriye'ye yönelik konuşan Fidan "Suriye sahasındaki önceliklerimizden birisi PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör tehdidinin yok edilmesidir" dedi. Bakan Fidan ayrıca "Bazı ilkeler DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK/YPG'ye desteğini sürdürmektedir" diye konuştu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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