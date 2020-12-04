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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan iş dünyası ile görüşmeler kapsamında MÜSİAD Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı görüşme yaklaşık 3 saat sürerken Bakan Elvan sosyal medyadan açıklama yaptı.

MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldıklarını belirten Bakan Elvan, "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Elvan geçen hafta TÜSİAD ve TOBB yetkilileriyle görüşmüştü.

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