Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Dönmez açıklamasında, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." derken Akkuyu takviminde bir aksamaya müsaade edemeyeceklerini ifade etti.

Ayrıntılar gelecek...

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