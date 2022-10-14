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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar;

TürkAkım 1 kendi ihtiyacımız için, TürkAkım 2 ise Avrupa ülkeleri içindi. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız.

Onların zayıflaması bizim lehimize değil aleyhimizedir. Çözüm için katkı da sağlamak isteriz.

Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bunun iyi incelenmesi ve çalışılması gerekiyor. Londra ve Almanya'da gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler, marketler var. Arz ve talep meselesi.

Beraber bir çalışmak lazım. Sonra aşama aşama bilgiler verilir.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.