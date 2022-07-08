Çavuşoğlu'dan G20 kapsamında ikili görüşmeler

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Endonezya Bali'de Fiji ve Arjantin Dışişleri Bakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley'le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, ikili görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Frank Bainimarama ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, iklim değişikliği meseleleri ile Türkiye ve Fiji'nin uluslararası platformlardaki iş birliklerini konuştuklarını kaydetti.

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley'le de bir araya geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatı ve Suriye'ye sınır ötesi yardımları konularının ele alındığını aktardı.

Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile yaptığı görüşmede de ikili ekonomik ilişkileri ve enerji iş birliğini ele aldıklarını açıkladı.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.