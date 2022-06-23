Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile ilişkileri büyükelçi seviyesine çıkaracağız

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Bakan Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkileri büyükelçi seviyesine çıkaracaklarını duyurdu ve "İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" ifadelerini kullandı.

İsraillilere yönelik terör tehdidine de değinen Çavuşoğlu "Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara, terör saldırılarına hiçbir şekilde izin vermeyiz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise konuşmasında "İsrail vatandaşlarına saldırıların önlenmesi adına hem Türk istihbarat mensuplarına, polis teşkilatına teşekkür ediyoruz. İran terör saldırısı girişimlerinin arkasındadır. Bu konuda alınan istihbaratlar şüpheye yer vermemektedir. İran masum İsrailli turistlerin canına kastetmekle kalmamıştır, Türkiye'nin egemenliğine de kastetmişlerdir. Hiçbir ülke buna müsaade edemez. Türkiye bu konuda nasıl yanıt vereceğini de bilir, buna eminiz" ifadelerini kullandı.

Lapid ayrıca "Türkiye bizim bir numaralı turist destinasyonlarımızdan biri. Çok yakın gelecekte umuyoruz ki İsrailli turistler de Türkiye'ye korku olmaksızın dönebileceklerdir. Önümüzdeki günlerde sizin Kudüs ziyaretinde başlatmış olduğunuz girişimi nihayetlendireceğiz. Hem Türk sahil kesimlerine hem de İstanbul'a İsrail havayolu firmalarının doğrudan uçuşunu başlatmak üzere. Bu bağlamda İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok güzel devam etmekte. Büyükelçilerimizin yakında dönmesi için de önemli adımlar attık. Ekonomik ve siyasi diyalogu da geliştireceğiz. Umuyorum ki bu adımları çok yakın zamanda tamamlarız" dedi.