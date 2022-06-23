Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Daha çok Rusya üzerinde odaklandık.

Moskova'ya askeri bir heyetimiz geldi. O görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyleyebilirim. Bu toplantı için tüm taraflar bir araya geleceğiz. Ukrayna ve Rusya ile sürekli temas halindeyiz.

Genel sekreterle temas halindeyiz. İlgi duyan mevkidaşlarımıza da bilgi veriyoruz. Sonuçta Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım.

Rusya tarafının da beklentileri de ortada. Sigorta ve bankacılık ile ilgili gıda tahıl ve gübreyi taşıyacak gemiler için de söylüyorum.

İddiaları ciddiye alıyoruz ve araştırıyoruz. Aslında gayet basit, süreci takip etmek kolay. 5-6 dolarlık bir programla takip edilebiliyor. Sonuçta biz bu iddialar neticesinde, her iddiayı ciddiye alarak incelemelerde bulunduk. Biz iddialar sonrası menşeinin Rusya olduğunu gördük. Biz Ukrayna'nın malının gayrı maşru olarak uluslarası piyasada satılmasına da karşıyız, Türkiye'de de satılmasına müsade etmeyiz.