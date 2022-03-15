Bakan Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması

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Bakan Çavuşoğlu konuşmasında "Kiev, Çernihiv, Lviv ve Odessa'dan tahliyelerimiz sürüyor. Tahliye için çalışmamız sürüyor, vatandaşlarımızın sıkıntıları yok" derken bu kentlerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu Mariupol’de camiye sığınan Türk vatandaşları ile ilgili de "Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok." diye konuştu.