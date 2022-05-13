Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik telefon

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

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