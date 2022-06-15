Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru planına ilişkin "Şu anki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok, mayın olmayan bölgelerde güvebli hatlar oluşabilir" dedi.

Çavuşoğlu "İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya geleceğiz, bu zaten BM anlaşması biz de destekliyoruz" diye ekledi.

*Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.