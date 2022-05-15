Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki görüşlerimizi, neden karşı olduğumuzu açık şekilde söyledik. NATO'nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil, teröre destek veren ülkelerin müttefik olmaması gerektiğine inandığımız için karşıyız" ifadelerini kullandı.

'FOTOĞRAFLAR VE BELGELERLE ANLATTIK'

Konuşmasında, "NATO'ya üye olacak ülkelerin (Türkiye'ye yönelik) ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil" diyen Çavuşoğlu, "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ayrıca, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık" dedi.