Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da diplomasi muhabirleri ile buluşma programında konuştu.

Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da çatışmalarda 49 askerlerinin öldüğünü açıklamıştı.

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