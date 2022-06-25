Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.