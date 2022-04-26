Bakan Bozdağ: Kimse yargının üstünde değildir

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Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gezi Parkı davası kararı tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, "Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar." dedi.

Bozdağ ayrıca, "Cumhurbaşkanımızı tehdit edenleri, ant içenleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.