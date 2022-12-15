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Son dakika haberi Bakan Bozdağ'dan, çocuğa istismar davası hakkında açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki çocuk istismarı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davaları hakkında açıklamalarda bulundu

Giriş: 15.12.2022 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Bozdağ'dan, çocuğa istismar davası hakkında açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki çocuk istismarı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davaları hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası hakkında da "Hukuk işliyor, yargı kararını beklemeliyiz, eninde sonunda hak da adalet de yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası için de "Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını anayasaya göre alırlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak" dedi.

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